Adana’nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda akşamüstü çıkan yangın ekipler ve yöre sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasözlerle yangın işçileri sevk edildi. Ekiplere çevre sakinlerinin destek vermesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.