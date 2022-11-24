Adana Valisi Süleyman Elban, öğretmenlik mesleğinin tüm nesilleri geleceğe hazırlayan kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, öğretmenlik mesleğinin tüm nesilleri geleceğe hazırlayan kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Vali Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “24 Kasım Öğretmenler Günü” kutlama programına katıldı. Şehit Yunus Uğur Ortaokulundaki kutlama programında öncelikle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kutlama mesajı okundu. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’tan sonra bir konuşma yapan Vali Süleyman Elban sözlerine tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladı.

Milletin nazarında öğretmenin yerinin hep ayrı olduğunu söyleyen Vali Elban, “Öğretmenlik kelimesinin ağırlığını, yüceliğini, gücünü, anlamını ve kutsiyetini göstermek için başka bir sıfata gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim milletimizin gönlünde, bizim insanımızın nazarında öğretmen özel bir yere, özel bir anlama, özel bir konuma sahiptir. Bu hep böyle gelmiştir, bundan sonra da kıyamete kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Çünkü toplumumuzda önemli bir yeri olan bazı değer ve duygularımız, bazı kavram ve yaklaşımlarımız, bazı kurumlarımız vardır. Aile gibi, inanç sistemimiz gibi, geleneklerimiz gibi, insani anlayışımız gibi. Bunlar bize millet olma ve bir arada olma vasfımızı gösteren ve bunu sağlayan değer, kavram ve kurumlardır; bunların başında da öğretmen ve öğretmenlik kavramı gelir“ ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin tüm nesilleri geleceğe hazırlayan kutsal bir görev olduğunu söyleyen Vali Elban, “Öğretmenlerimiz nesillerimizi şekillendirmekte, onların hem iyi bir insan olarak yetişmelerini hem de hayata donanımlı, dünya vizyonuna uygun bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadırlar. Bu anlamda öğretmenlerimizin geleceğimizin yükseltilmesi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması noktasında büyük sorumlulukları bulunmaktadır“ dedi.

Değer sistemini çökertmek ve bu değer sistemi üzerinden milletin tüm varlığını hedef almak için öğretmenlik kavramının içini boşaltmak, öğretmenleri itibarsızlaştırmak ve öğretmen üzerinden eğitim sistemini, bu sistem üzerinden de geleceği riske etmek için öğretmenlerin hedef seçildiğini bildiklerini söyleyen Elban, “Her ne pahasına olursa olsun bizim milletimizin gönlündeki öğretmen duygusunu, öğretmen anlayışını yaşatmamız ve bir erozyona uğramasına asla izin vermememiz gerekiyor. Bu konuda hepimize bir sorumluluk düşüyor. Bu konuda öğretmenlerimizin bu haklı konumunu, saygın konumunu, kutsiyetini muhafaza etmek ve yaşatmak hepimizin görevi“ ifadelerine yer verdi.

Vali Elban, konuşmasının devamında öğretmenlerin sorumluluklarından bahsederek şunları kaydetti: “Öğretmenlerimize bu haklı gururu, bu haklı konumu yaşatmak için büyük görev düşüyor. Öğretmenlerimizin öğrencilerini bilgi ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, inancımız ışığında, geleneklerimiz ve o tarihten süzülüp gelen tüm birikimlerimiz ışığında hazırlamaları gerekiyor. Bu konuda fedakarlık yaptıklarını biliyoruz ama daha büyük fedakarlık ve gayret göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için öğretmenlerimizin sürekli kendilerini yenilemeleri ve saygın olan konumlarını devam ettirebilmeleri için de öğrencilerimiz ve toplum içinde tavır ve davranışlarına dikkat etmelerini, kendilerini yetiştirmelerini, bilgi ve birikimlerini arttırmalarını hülasa bir bütün olarak öğretmenlik kavramını yaşatmalarını kendilerinden bekliyoruz.”

Program, 2022 yılında emekliye ayrılan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi, günün anlam ve önemiyle alakalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, aday öğretmenlerin “Yemin Töreni”, şiirlerin okunması, öğretmen orkestrasınca müzik dinletisi sunulması ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi gösterisi ile devam etti.