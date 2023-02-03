Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Adana İzcilik İl Temsilciliği yarıyıl kampı çerçevesinde, Adana’da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İlahiyat Lisans burslusu öğrencilere Yüreğir Millet Bahçesi’nde izcilik tanıtımı yapıldı. Kampta, öğrenciler çadır kurulumunun ardından istasyon faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Adana İzcilik İl Temsilciliği yarıyıl kampı çerçevesinde, Adana’da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İlahiyat Lisans burslusu öğrencilere Yüreğir Millet Bahçesi’nde izcilik tanıtımı yapıldı. Kampta, öğrenciler çadır kurulumunun ardından istasyon faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan 22. Dönem Adana Milletvekili Recep Garip, TDV’nin yarıyıl kampları için Adana’da bulunan öğrencilerine gün boyunca izci kamp tanıtım programı yapıldığını belirterek, Yüreğir Belediyesine etkinliğe imkan sundukları için teşekkür etti.

TİF Adana İzcilik İl Temsilcisi Zeliha Sıcak, kamp hakkında öğrencilere bilgi verdi. İzcilik kampının öğrencilere milli ve manevi bilinci aşılamaya yardımcı olduğunu aktaran Sıcak, izcilik kampının içinde önemli bir disiplin barındırdığını belirtti. Kamp sayesinde öğrencilerin zor şartlar altında hayatlarına yön verme becerilerini geliştirdiğini söyleyen Sıcak, şunları kaydetti:

"Her yıl Türkiye İzcilik Federasyonunda uluslararası kamplar gerçekleştiriyoruz. Bugün de uluslararası öğrencilerimizle bir aradayız. Hem Adana’nın hem de izcilik kampının tanıtımı açısından bu etkinliğimiz ehemmiyet taşıyor. TİF Başkanı Hasan Subaşı’ndan öğrendiklerimizi burada öğrencilerimize aktardık."

Kamp tanıtım programı; TİF DİB İzci Lideri Emine Yürekli, Gençlik Spor Kulüp Lideri İlknur Eye, TDV Yüksek Öğrenim Adana Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Emel Yuvalı ve diğer izci liderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kamp ateşi ve veda valsıyla izcilik tanıtımı son buldu.