Adana’da hava sıcaklığı 30 derece gösterirken meteoroloji verilerine göre öğleden sonra yağmur bekleniyor.

Sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen hala Adana’da sıcak hava hakim. Meteorolojinin verilerine göre bugün hava sıcaklığı 30 derece olacak. Ancak yine meteoroloji verilerine göre öğleden sonra yağış bekleniyor. Havaların hala sıcak gittiği Adana’da çocuklar suluma kanalına girerek serinlemeye devam ediyor. Meteoroloji önümüzdeki günlerde sıcak havanın serinleyeceği sıcaklığın 20’li derecelere düşeceğini bildirdi.