Adana’da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu satışı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 kilo 69 gram bonzai, 352 sentetik ecza, 24 gram esrar, 86 ecstasy, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin A., Yusuf D., Enes Ş. tutuklanırken Songül K. ve Umut Efe F. serbest kaldı.