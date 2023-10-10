Adana’da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisten 4 şüphelinin evine uyuşturucu operasyonu Polisten 4 şüphelinin evine uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu satışı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 kilo 69 gram bonzai, 352 sentetik ecza, 24 gram esrar, 86 ecstasy, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin A., Yusuf D., Enes Ş. tutuklanırken Songül K. ve Umut Efe F. serbest kaldı.