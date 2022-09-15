Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı: 2 koyun telef oldu

Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı: 2 koyun telef oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent genelinde 3 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler iki otomobil ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda, 22 kilo 910 gram esrar, 157 uyuşturucu hap, 10,16 gram sentetik uyuşturucu, 196 gram eroin, 3 hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 1’i kadın 12 zanlı gözaltına alındı.

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