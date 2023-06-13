Adana’daki Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesiyle 26 milyar TL yatırım ile kurak toprakların suya kavuşması ile bin 500 dekar alana nar bahçesi kuruldu. Nar üretimi ile ilçede adeta baraj kenarında ada oluştu bu mevsim de ise kırmızı çiçekler ayrı bir görsel şölen sunmaya başladı.

Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesiyle İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde 109 bin 702 hektar arazi suya kavuştu. İmamoğlu ilçesinde de de kurulan nar bahçesi çiçeklerini açtı. Baraj bölgesinde damlama sulama ile yetişen narların kırmızı çiçekleri bölgeyi ’nar adası ’görünümüne kavuşturdu. Sulama projesi ile kurak toprakların üretime geçmesi üreticilerin yüzünü güldürdü. Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere yetiştirilen narların bir kısmının ise yurt içinde meyve suyu fabrikalarında kullanıldığı bildirildi.

Bölgede ki nar bahçesinin bakımlarını ve kontrollerini sağladığını belirten Ziraat Mühendisi Uğurcan Saraç “7 yıldır bu bahçe ile ilgileniyorum. Nar çiçekleri Mayıs ayında başlar Haziran ayının sonuna doğru sonlanır. İklimsel sıkıntılar olabiliyor ama verim güzel. Ağustos, Eylül gibi yetişir Ekim ayında hasat başlar. 1 aylık hasat süreci var. Dönüme 2-3 ton nar alıyoruz yaklaşık 5 bin ton hasat yapıyoruz. Organik ürün yapıyoruz ihracata ve konsantre ürün olarak hazırlıyor gönderiyoruz. Önce normal ihracat narları sonra meyve suyu olan narlarımızı hasat yapıyoruz. Arazimizi damlama sulama ile Yedigöze’den aldığımız su ile suluyoruz. Çiftçilerimize damlama sulamayı öneriyoruz” dedi.