Adana Büyükşehir Belediyesi, sokak canlıları sorununun insani çözümü için bütün gücüyle çaba harcamaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Modern Hayvan Barınağı’nın kapasitesini iki katına çıkaracak ek tesisin temeli, Çukurova İlçesi Söğütlü Mahallesi’nde yoğun katılım ve coşkuyla atıldı.

Temel Atma Törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, Adana Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, hayvanseverler ve Adanalılar katıldı.

Temel Atma Töreni’nin ilk konuşmasını yapan Nihat Köse, eski yasadan şikayet ettiklerini ancak çıkarılan yeni yasayla işlerin çok daha kötü hale geldiğini söyledi. Yeni yasanın çözüm üretmek şöyle dursun, sorunu çok daha büyüttüğünü belirten Köse, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım bu işe emek veriyor, elinden geleni yapıyor. Ona emekleri ve çabası için şükranlarımı sunuyorum. Barınakta çalışan veteriner arkadaşlarımın da cansiperane çalıştığını beliyorum. İlçe belediye başkanlarımız da bu işin çözümü konusunda çaba harcamalı” dedi.

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İlçe belediye başkanları ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan Başkan Zeydan Karalar, bütün engelleme çabalarına rağmen halka hizmeti her kulvarda sürdüreceklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar 'Mevcut tesisin 70 dekar alanda kurulu olduğunu ve yeni tesisle birlikte toplam alanın 110 dekara çıkacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 16 veteriner hekim, 12 veteriner sağlık teknikeri ve toplamda 120 personel olan sayının da yeni tesisin hizmete girmesiyle artacağını açıkladı.

“Bugün bir tesis açmıyoruz, aynı zamanda kentin vicdanına ve merhametine de merhem sürüyoruz” diyen Başkan Zeydan Karalar, bir şehirde hayvanlar güvendeyse insanların da güvende olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Hayvan Barınağı Ek Binası’nın temeli atıldı.