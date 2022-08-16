Adana’da kullanılmayan bir evde erkek cesedi bulundu.

Adana’da kullanılmayan bir evde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. Kullanılmayan bir evde erkek şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ölen kişinin kimliğini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.