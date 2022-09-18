Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Sevim Tekin Anadolu Lisesi’nde sınava girecek bazı adaylar ise dakikalar kala sınava girecekleri okula koşarak geldi.

İptal edilen sınavların yenisi bugün yapılıyor. KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15’te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Adana’da sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

31 Temmuz’da yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilmişti.

Adana’da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Saat 10.15’te başlayan sınava bazı adaylar dakikalar kala koşarak geldi.

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