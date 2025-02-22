Adana’da Kuzey ilçelerde yüksek kesimlere kar yağması ile birlikte Saimbeyli ilçesinde ilk kez kayak şöleni düzenlendi. Bölgede ilk kez kayak etkinliği düzenlenirken büyükler çocukluğuna dönerek kızaklar ve poşetler ile kayarak keyifli anlar yaşadı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi tarafından kayak şöleni gerçekleştirildi. Saimbeylili vatandaşların ve çocukların katıldığı etkinlikte kurdele ile açılış yapıldı. Yetişkinlerin çocukluğuna döndüğü etkinlikte protokol üyeleri kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Sucuk ekmek ikramlarının yapıldığı ve müzik eşliğinde şölene dönüşen etkinlikte çocuklarda kızak ve poşetlerle karın keyfini yaşadı.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ilki gerçekleştirilen kayak şöleninin her yıl geleneksel hale gelmesini, kar ve doğa tutkunlarını ilçeye beklediklerini kaydetti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal bu yıl ilki gerçekleşen etkinliği her yıl şölen havasında düzenlemek istediklerini ifade ederek eksikliklerin giderilerek Adana’nın kış turizminde ziyaretçi alan bölgesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Köy sakinlerinin doyasıya eğlendiği etkinlikte poşet ve kızakla kayan yetişkinler renkli görüntüler oluşturdu.