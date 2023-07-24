Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz gelirken apartman sakinleri panik içerisinde evlerinde evcil hayvanlarını kucaklarına alarak dışarı çıktı. Yangın yerine müdahaleye gelen merdivenli itfaiye aracı ise sokak ortasına yapılan hatalı araç parkları yüzünden sokağa giremedi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde bulunan 16 katlı bir apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar apartman dairesinden alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada apartmanda oturan vatandaşlar korku içerisinde evcil hayvanlarını kucaklarına alarak dışarı çıktı.

Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı ise sokak içerisine yapılan hatalı araç parkları yüzünden müdahale edemedi. İtfaiye ekiplerince yangın tamamen söndürülürken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.