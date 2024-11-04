Adana ile Osmaniye sınırındaki Yirce Kayın Ormanı sonbahar renkleriyle görsel şölen oluşturdu.

Sonbahar mevsimiyle birlikte Yirce Kayın Ormanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu. Görsel şöleni izlemek isteyenler hafta sonu Yirce Yaylası’na akın etti.

Ekim ayının son haftası başlayan ve 15 Kasım’a kadar doğal stüdyoya dönüşen Yirce Kayın Ormanı hafta sonları ziyaretçisini bölgede ağırlıyor. Adana, Osmaniye ve çevre illerden gelen doğa severler fotoğraf ve video çekip sosyal medyalarına atarak bu anları ölümsüzleştirdi.

Bölgeye fotoğraf turu için gelen Murat Uçaroğlu, “Emekliyim, doğa fotoğrafçısıyım. Buraya bir çok kez geldim. Hafta sonu çok kalabalık oluyor hafta içi daha sakin olacağını düşünüyorum. Türkiye’mizin her yanı çok güzel” diye konuştu.

Motosiklet grupları ile bölgede doğa turu yapan Atar Karakuş, “Osmaniye Kadirli’den geldik. Ekim ayı sonu kasım ayı başında doğa çok güzel. Motosiklet tutkunları için alan çok güzel ve gezilmesi gereken bir yer” dedi.

Bölgede doğa turuna gelen kadın motosiklet tutkunu Hasibe Aka, "Çok güzel eğlenceli ve doğası mest eden bir alan” ifadelerini kullandı.

15 yıl önce doğa turu için bölgeye geldiğini kaydeden Mehmet Çelik, bölgenin doğa harikası olduğunu söyledi.