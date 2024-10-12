Adana’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması için kara yollarında mobil orman kontrol noktaları kuruldu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri tarafından 2024 yılında ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla kara yollarında mobil orman kontrol noktaları kuruldu.

10 Orman İşletme Müdürlüğünde orman emvali nakliyatının yapıldığı çeşitli güzergahlarda oluşturulan 13 adet mobil kontrol noktasında kontroller gerçekleştirildi. Kontroller kapsamında 2024 yılı itibariyle 933 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında araçların taşıdığı orman emvalinin nakliye belgeleri ile uyumlu olup olmadığı incelendi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden açıklamada, yapılan koruma-kontrol faaliyetleri ile ülkenin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik önemli bir katkı sağlandığı belirtilerek, "Ormanlarımızı gelecek nesillerimize bırakabilmek için orman suçlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.