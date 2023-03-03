Adana’da bir kadının boynundaki çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan iki zanlı tutuklandı.

Adana’da bir kadının boynundaki çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Gülden M. 27 Şubat günü yaya olarak evine giderken motosikletle arkasından iki kişi yaklaştı. Motosikletin arka tarafından oturan şahıs kadının boyundaki içinde cep telefonu, kol saati ve tespih bulunan çantayı alıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadından eşkal alıp etrafta da güvenlik kamerası incelemesi başlattı. Yapılan çalışmada polis motosikleti Rüstem Y.’nin sürdüğünü kapkaçı ise Ömer T.’nin yaptığını belirledi. Polis bu tespitin ardından zanlıların evine baskın yaptı. Yapılan baskında zanlılar yakalandı. İki zanlı da ifadesi alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.