Adana’da kalpazan ve düşük ayar altın operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Adana’da kalpazan ve düşük ayar altın operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente getirilen sahte dolar, TL ve ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, 3 gün önce Adana merkezli olarak İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye’de belirlenen adreslere düzenlediği şafak operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 44 adet 50 dolar, 13 adet 100 dolar, bin 483 adet 200 TL, bin 617 adet 100 TL ve 113 adet 50 TL’lik sahte banknot, ayarı düşürülmüş 65 cumhuriyet altını ile 7,87 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı, 9’u savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.