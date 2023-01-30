Adana jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram tütün ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şahsa yasal işlem yapıldı.

Adana jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram tütün ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şahsa yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ceyhan ilçesinde yol kontrolü sırasında bir araç durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 600 kilogram kıyılmış tütün ve 270 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçak tütün ve sigaralarla ilgili 4 kişi de yakalanarak yasal işlem yapıldı.