Adana polisi tarafından kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda sigara, tütün, cep telefonu, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana polisi tarafından kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda sigara, tütün, cep telefonu, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Uygulama da aranan araçlar ve depolara yapılan baskınlarda, 8 bin 332 paket gümrük kaçağı sigara, bin kilogram tütün, 3 bin 64 emtia, 50 adet kaçak cep telefonu, 140 adet kaçak elektronik sigara ve 220 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.