Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi’nde devriye faaliyeti esnasında bazı şahısların arazide kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları kontrolde şahısların 2 metre çapında, 2 metre derinliğinde bir çukur kazdıklarını belirledi.

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