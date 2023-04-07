Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen 3 ayda yapılan ‘Huzur ve Güven’ uygulamalarının sonuçları paylaşıldı. Uygulamalarda aranan bin 69 şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı 1 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan ‘Huzur ve Güven’ uygulamalarının sonucunu paylaştı. Asayişe yönelik yapılan uygulamalarda 537 bin 463 şahsın sorgulandığı, sorgulamalar sonucu bin 69 şahsın yakalandığı, ayrıca uygulamalarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 20 av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde icra edilen uygulamalarda 7 kilo 229 gram kubar esrar, 9 gram eroin, 685 gram kokain, 13 kilo 165 gram toz esrar, 436 gram metamfetamin, 3 kilo 426 gram bonzai, 30 bin 35 adet uyuşturucu hap, 3 bin 574 kök kenevir ele geçirildiği, 233 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve uyuşturucu madde kullanan şahıslar tedavilerinin yaptırılması için AMATEM’e yönlendirildiği kaydedildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda ise 3 bin 206 paket kaçak sigara, 741 litre sahte alkollü içki, 4 bin 566 kilogram kaçak tütün, 121 bin 900 adet makaron, 1 adet dedektör, bin 880 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirilirken 51 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı ifade edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda müdahale edilen 267 düzensiz göç olayında toplam 266 yabancı uyruklu şahsa yol izin belgesi olmadan seyahat etmek, 25 yabancı uyruklu şahsa ise karayolu ile yasadışı giriş suçundan işlem yapılmış olup, toplam 243 bin 539 TL idari para cezası uygulandığı, olaylara karışan yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ise sevk edildiği mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

Trafik Jandarma timlerince yapılan uygulamalarda 264 bin 695 aracın kontrolünün yapıldığı 2 bin 788 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandığı 632 aracın trafikten men edildiği belirtildi.