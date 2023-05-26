Adana’da jandarma tarafından gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” uygulamalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 11 şahsa adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İmamoğlu, Ceyhan, Karaisalı ve Yüreğir ilçelerinde “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulama da 49 adet kökt kenevir bitkisi, 427 gram kubar esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.