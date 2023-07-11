Adana’da jandarma ekipleri tarafından 3 aylık dönemde yapılan çeşitli uygulamalarda 428 bin 692 şahıs sorgulandı, 2 bin 401 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından son 3 aylık dönemde Huzur-Güven uygulamaları, yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Asayişe yönelik yapılan uygulamalarda 428 bin 692 şahıs sorgulandı, aranması bulunan 2 bin 401 şahıs yakalandı, 40 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde icra edilen uygulamalarda ise 7 kilo 824 gram kubar esrar maddesi, 820 gram toz esrar, 960 gram metamfetamin, 76 gram skunk, 2 gram eroin, 395 adet uyuşturucu hap, 523 gram bonzai, 2 bin 942 kök kenevir bitkisi ele geçti. Operasyonlar da olaylara karışan 188 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, ayrıca uyuşturucu madde kullanan şahıslar tedavilerinin yaptırılması için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) yönlendirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda da 2 bin 633 paket kaçak sigara, bin 805 litre kaçak ve sahte alkollü içki, bin 956 kilogram kaçak tütün, 12 milyon 250 bin 5 adet makaron, 72 adet eski eser ele geçirilirken 39 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarda, müdahale edilen 146 düzensiz göç olayında toplam 147 yabancı uyruklu şahsa yol izin belgesi olmadan seyahat etmek, 59 yabancı uyruklu şahsa ise karayolu ile yasadışı giriş suçundan işlem yapıldı. Toplam 227 bin 562 TL idari para cezası uygulandı. Olaylara karışan yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik jandarma timlerince yapılan uygulamalarda ise 253 bin 304 aracın kontrolü yapılırken, 2 bin 54 araç sürücüye cezai işlem uygulandı, 444 araç ise trafikten men edildi.