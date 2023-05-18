Adana’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 27 aranan şahsı yakalandı, 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan, Karaisalı, Kozan, Karataş, Sarıçam ve Seyhan İlçelerinde huzur ve güven uygulamaları yaptı. Uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet tabanca fişeği, 18 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 154 gram kenevir tohumu, 194 gram kubar esrar maddesi, 6 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 11 adet uyuşturucu hap,10 gram metanfetamin ele geçirildi.

27 şahıs adli makamların talimatı ile gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.