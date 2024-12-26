Adana’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tüketicinin korunmasına yönelik marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipler ortak denetim yaptı. Ekipler marketlerde fiyat, etiket, hijyen kontrolü gerçekleştirdi. Tüketicinin korunmasına için denetimlerin 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi. Denetim sonunda kurallara uymayan işletmeler hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak.