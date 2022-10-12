Yaralılardan sürücü Ercan A. ve işçilerden İsa K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kız arkadaşını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı

Kız arkadaşını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı

Kaza, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Ercan A., kullandığı 01 S 2536 plakalı midibüsün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan yaralılar çıkarttı. Çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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