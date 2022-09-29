Adana’nın 5 ilçesinde kendilerini savcı, asker ve polis olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın 5 ilçesinde kendilerini savcı, asker ve polis olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, iş bulma vaadiyle mağdurları ikna edip haksız kazanç elde eden kendisini savcı, asker, polis olarak tanıtan 5 şüpheli şahıs hakkında Kozan merkezli Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 5 gram kubar esrar maddesi, 5 adet cep telefonu, 5 adet çek, 13 adet senet, 3 adet alacak listesi, 2 adet dilekçe, 2 adet kimlik sureti ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanan şüpheliler Kozan’da adliyeye sevk edildi.