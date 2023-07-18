Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 60 cinayetin yaşandığı Adana’da polisin son iki haftada yaptığı uygulamada ise 313 ruhsatsız silah, 2 bin 598 adet mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gece-gündüz 24 saat şok uygulamalar yapıyor. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 60 cinayetin olduğu şehirde olayların önüne geçmek için sürekli uygulama yapan polisin 15 günlük yaptığı denetimde ele geçirdiği silah ise ağızları açık bıraktı. Polisin yaptığı 15 günlük uygulamada 260 adet ruhsatsız tabanca, 12 kuru sıkı tabanca, 41 ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam 313 ruhsatsız silah ve 2 bin 598 mermi ele geçirildi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat uygulamalarına devam edeceği bildirildi.