Adana’da A.A.’nın elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından geçen hafta düzenlenen 'HÜCRE-16' operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürüğü organize suç örgütlerine yönelik 'Hücre' operasyonlarının16'ncısı Adana'da Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı Koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1897192420028317741

Bakan Yerlikaya operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını belirterek, operasyon sonucu 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

4 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.