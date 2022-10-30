Adana’da hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklandı. Bir hırsızın çarşafa sardığı televizyonu sokakta götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’da hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklandı. Bir hırsızın çarşafa sardığı televizyonu sokakta götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde ev, iş yeri ve araç içinde artan hırsızlık olaylarını önlemek için harekete geçti. Televizyon, cep telefonu ve nakit para olmak üzere 150 bin lira değerinde 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3’ü çocuk 12 kişinin kimliği tespit edildi.

Hırsızlık ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis, düzenlediği operasyonda zanlıları gözaltına alırken adreslerde yaptığı aramada çalıntı olduğu düşünülen cep telefonlarına el konuldu. Yaşı küçük olan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyete götürülen şüphelilerden Runi A.’nın (26), Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir eve pencereden girip, salondaki televizyonu çaldığı belirlendi. Şüphelinin, hırsızlık sonrası çaldığı televizyonu çarşafa sarıp götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yakalanan diğer bir şüpheli Emirhan Z.’nin ise (18) Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda park halindeki bir otomobilin, penceresini kırarak cep telefonunu çaldığı görüldü. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.