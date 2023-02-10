Adana’daki evlerinde göçük altında kalarak cansız bedenleri çıkartılan Mehmet (45), eşi Hayriye (42), çocukları, Ramazan Beraat (16), Rüzgar (10) ve Elif Demir (6) memleketleri Niğde’de toprağa verildi. Çamardı ilçesinde Mehmet, eşi Hayriye, çocukları, Ramazan Beraat , Rüzgar ve Elif Demir; Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

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