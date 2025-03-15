Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da araç içi termometreleri 40 dereceyi gösterirken havaların ısınmasını fırsat bilen gençler, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinledi.

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Adana’da yaz mevsimini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31,7 derece ölçüldü. Park ve bahçelerdeki gölge altındaki termometreler 28, araç içi termometreler ise 40 dereceyi gösterdi. Sıcakların artmasıyla birlikte son 11 yılda 260’dan fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda gençler ölümüne kulaç atmaya başladı. Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.

"Ölürsek burada ölelim"

Havalar ısındığı için kanala girdiğini anlatan 15 yaşındaki Furkan Taş, "Havalar ısındı, bizde kanala girmeye başladık. Bizim için hava hoş. Korkmuyoruz boğulmaktan, yüzebildiğimiz kadar yüzüyoruz. Eğlenelim, yüzelim istiyoruz. Zaten öleceğiz, ölürsek burada ölelim" dedi.

14 yaşındaki İbrahim Taş ise sulama kanalına girmekten korkmadığını belirterek, "Hava sıcak o nedenle buraya geldik. Ramazan’da güzel oluyor. Ölümü ecellerden bulmadık, o nedenle boğulmaktan, ölmekten korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.