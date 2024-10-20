Adana’da geçtiğimiz hafta sıcaklık 35 dereceyken şimdi 25 dereceye kadar düştü. Gece ise 11 derecelere kadar düşmesi dikkat çekti.

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da hava sıcaklığında sert bir düşüş yaşandı. Meteoroloji verilerine göre geçtiğimiz hafta 35 derece olan hava sıcaklığı 10 derece birden düşerek 25 dereceye kadar düştü. Gece ise 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 2-3 derece artarak 28 dereceye çıkmasının beklendiği bildirildi. Meteoroloji verilerine göre uzun yıllar Ekim ayı ortalamasında en düşük sıcaklığın 21.8 derece olduğu bildirildi. Bu orana göre hava sıcaklığı 10 derece birden de düşmüş olsa da küresel ısınma nedeniyle uzun yıllar ortalamasının bir hayli üzerinde.