Adana’da bir güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi sosyal medyadan saldırganları polise ihbar edene 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar iş yerinin önüne gelerek tabanca ile ateş açmaya başladı. Ateş açan şüphelinin diğer şüphelice cep telefonuyla görüntülenmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 2 şüpheli daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

İş yeri sahibi E.B ise sosyal medyadan saldırganları polise ihbar eden kişiye 300 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.