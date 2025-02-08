Adana’da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 9 kişi yakalanırken 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakan Yerlikaya: "PKK/KCK terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Gürz-45" operasyonuyla yakalandı" Bakan Yerlikaya: "PKK/KCK terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Gürz-45" operasyonuyla yakalandı"

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp, yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti. Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi. Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: iha