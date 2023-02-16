Adana’da yıkılan 11 binada sorumlulukları olduğu öne sürülerek adliyeye sevk edilen 9 müteahhit ve mühendisten 6’sı tutuklandı.

Adana’da yıkılan 11 binada sorumlulukları olduğu öne sürülerek adliyeye sevk edilen 9 müteahhit ve mühendisten 6’sı tutuklandı.

Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle Adana’da yıkılan ve 418 kişinin hayatını kaybettiği 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Atilla T., Saffet Y., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Fahri P., Ömer Ş., Ferit I. ve Celal G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Atilla T., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Ferit I. ve Celal G. tutuklandı. Ömer Ş. ile Fahri P. adli kontrol şartıyla, Saffet Y. ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.