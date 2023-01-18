İş Kadınları Derneği (İŞKAD), tüm kadın girişimcilere ve iş dünyasına adım atmayı planlayan kadın girişimcilere yönelik, çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vermek üzere “Menti Danışma Hattı” kurdu.

İş Kadınları Derneği (İŞKAD), tüm kadın girişimcilere ve iş dünyasına adım atmayı planlayan kadın girişimcilere yönelik, çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vermek üzere “Menti Danışma Hattı” kurdu.

Hazırlanan internet sitesi aracılığıyla kadın girişimcilerden gelecek olan sorulara uzmanlar eşliğinde yanıt verecek olan İŞKAD’ın, gerek üyelerine gerekse girişimcilik ruhuyla öne çıkmak isteyen tüm kadınlara danışmanlık hizmeti sunacağı ifade edildi.

İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, finans, satış pazarlama, maliye, hukuk, yönetim organizasyon, finansa erişim, e-ticaret, networking, insan kaynakları ve benzer iş kollarında ilerlemek isteyen kadınlara katkı sunacaklarına dikkat çekti.

İş dünyasını adımlayan ya da adımlamak isteyen tüm kadın girişimcilere hizmet sunacak “Menti Danışma Hattı” sayesinde Adana’da kadın girişimci sayısını artıracaklarına inandıklarını kaydeden Başkan Mantı, iş dünyasında kadının etkinliğini artırmanın gerek Adana gerekse Türkiye açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Girişimci kadın sayısının çoğalmasının kadınların karar mekanizmalarında daha çok yer almasını da sağlayacağını belirten Mantı, kadınları iş yaşamında güçlendirme uğraşı verdiklerini kaydetti.