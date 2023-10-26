Adana’nın Kozan ilçesinde aracının üzerine, kaputuna ve içine koyduğu kıyafetler ile satış yapan bir esnaf ilgi odağı oldu.

Kozan’da gezen mağaza vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Aracın tavan ve kaputuna kırsal mahallelerde satılmak üzere kadın, çocuk giyim ürünlerini koyan sürücü haftada bir kez Kozan merkezde dostlarını ziyaret ederken, mahalle sakinleri tarafından da çalışkanlığı ile takdir topluyor.

Otomobilinin tavanına, kaputuna ve bagajına yüklediği kıyafetleri 20 TL’den başlayan ve 100 TL’ye kadar çıkan fiyat aralığında köylerde sattığını söyleyen mahalle sakini Halil Kurt, Kozan’da herkesin gezen mağaza olarak aracı bildiğini ifade etti. Gezen mağazadan memnun olduklarını aktaran Halil Kurt 4 yıldır Kozan’da yaşadığını belirterek, “Aslında iyi bir şey. Aracı olmayan kırsal kesim vatandaşlar için güzel bir şey düşünmüş. Gezen mağaza diyoruz biz bu esnafa" dedi.