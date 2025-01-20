Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi’nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iki işletmeye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. TOMA’ların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.