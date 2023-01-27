Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Gençliğe Değer Ara Dönem Kampına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Gençliğe Değer Ara Dönem Kampına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunma, gençlere yönelik hizmetlere ivme kazandırma amacıyla ‘Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’ projesi Adana genelinde müftülüğe bağlı cami ve Kur’an kurslarında başlatıldı. Cami ve Kur’an kursu görevlilerin denetim ve gözetiminde yapılan eğitim kampına her gün farklı konularla farklı konukların misafir edildiği ifade edildi. Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kampların 3’er gün boyunca sürdüğü kaydedildi. Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı da, Sarıçam Müftülüğü Gençlik Merkezi ve Yüreğir İlçe Müftülüğüne bağlı Harran Gençlik Merkezi ve Anadolu Camii’ndeki 12-14 yaş grubu erkek öğrencilere yönelik ’Gençliğe Değer Ara Dönem Kamplarını ziyaret etti.

Öğrenciler için ara tatilde yapılan kampın unutulmaz bir anı olacağını belirten Müftü Taşcı, kampta sportif faaliyetler yapıldığını, milli ve manevi değerler eğitimi verildiğini, insanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve kendini geliştirme becerisi kazandırıldığını sosyal etkinlikler, kitap okuma, seminerler, şiir ve musiki faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde İl müftülüğü olarak ellerinden geleni yaptıklarına değinen Taşcı,"Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizlerin ahlaklı, erdemli olarak yetişmeniz için müftülük olarak her türlü desteği vereceğimizi ve her zaman yanınızda olacağımızı söylemek isterim. Kamp süresince geçirdiğiniz bu üç günü dolu dolu yaşayarak buradan güzel şeyler öğrenerek ayrılacağınızı umut ediyorum” dedi.

Kampa katılan öğrencileri ve onların nezdinde ailelerini tebrik eden Taşcı, öğrencilere hediye verdi. Ziyarete, Adana İl Müftü Yardımcısı Yusuf Dikmen ve Yüreğir Müftüsü Dr. Süleyman Şahin’de eşlik etti.