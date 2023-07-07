Adana’da 3 genç girişimciye 75 kovan arı ve tüm arı malzemesi yüzde 70 hibe ile verildi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Proje çerçevesinde Adana’da 3 genç girişimciye 75 kovan arı ve tüm arı malzemesi yüzde 70 hibe ile verildi. Bakanlık desteği ile arıcı barınağı ve arıcılık malzemesine kavuşan genç çiftçilerin mevcut arı popülasyonlarını çoğaltarak ülke ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaya devam edeceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Müdür Vekili Efe Güler, tarım ve hayvancılıkta genç girişimcileri desteklemenin temel görevleri olduğunu belirterek, gelecekte de desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Proje çerçevesinde hibe olarak arıcılık malzemesi verilen üreticilerden Yunus Emre Tamtürk ise, Pozantı ilçesinde gezginci arıcılık yaptığına değinerek , “Babam da arıcılık yapıyor. Bende arıcılığa merak ettim. Arıcılığa yöneldim. Verilen 75 kovanı daha da çoğaltarak genç bir üretici olarak ailem ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Feke’nin Paşalı Mahallesinde eşi ile arıcılık yapan 2 çocuk annesi Sonay Köz de, hibe çağrısına başvurduğunu ve verilen hibe ile amacının eşi ile arıcılık işletmesini büyüterek bu alanda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.