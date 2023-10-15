Adana’da zabıta ekipleri, son zamanlarda popüler olan gece dönercilerine yönelik çalışma başlattı. Sağlık açısından riskli olduğu ve vergisini ödeyen esnaf karşısında haksız kazanç elde edildiği için izinsiz tezgahlar toplandı.

Adana’nın merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde birçok ana arter ve ara sokaklarda son dönemlerde nerdeyse adım başı “Gece Dönercisi” adı altında dönerci tezgahları boy göstermeye başladı. Gece dönercileri, sağlık riski, izinsiz olması ve herhangi bir vergi ödenmediği için vergisini ödeyen esnaf karşısında haksız kazanç sağlıyordu. Ses ve görüntü kirliliğine de neden olan gece dönercileri, vatandaşlar tarafından sıkça şikayet edilmeye başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların şikayetlerine sessiz kalmayarak gece dönercilerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda emniyet güçleriyle birlikte kentin birçok bölgesindeki izinsiz dönerci tezgahları toplandı.