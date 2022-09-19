Adana’da “19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Adana’da “19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Parkı’nda düzenlenen törene Vali Dr. Süleyman Elban’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na Vali Dr. Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Adaber’in çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunmanın ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemine istinaden gerçekleştirilen konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber yaptı. Adaber, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olması ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı anıldığı gündür" dedi.