Adana’nın Kozan ilçesinde fırtınanın ardından 50 iş yerinin tabelası hasar gördü. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren tabelacılar önünde yoğunluk oluştu.

Kozan’da dün sabah başlayan ve gün boyu devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir çok iş yerinin tabela ve brandaları hasar gördü. Haftanın ilk iş günü iş yerlerini açan esnaf zarar gören tabelalarını yaptırmak için reklam ve tabela ustalarına akın etti.

Reklam ve tabela firması sahibi Ahmet Samet Çağlar, "Sabahtan bu yana telefonlarım susmadı. Taleplere yetişmeye çalışıyorum. Bize gelen telefonlar ve gözlemlediğimiz yaklaşık 50 işyerinin tabelası rüzgardan hasar görmüş. İlçe genelinde bizler içinde uzun süreden buyana yoğun bir mesai oldu. Sevindirici olan kimsenin üzerine düşüp cana zarar gelmemesi. Cana geleceğine mala gelsin” diye konuştu.