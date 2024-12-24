Adana’nın Yüreğir ilçesinde eve yapılan baskında bin 50 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Havutlu Mahallesinde bir evde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda ev sahibi Serkan D. gözaltına alındı. Aramada evin deposunda variller içerisinde toplamda bin 50 litre kaçak alkol ve 2 kuru sıkı tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.