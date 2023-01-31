Türkiye’nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde, turfanda yetiştirilen erkenci karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Türkiye’nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde, turfanda yetiştirilen erkenci karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Ekim alanını hazırlayan karpuz üreticileri, büyük bir emekle fideleri toprakla buluşturarak, soğuktan korumak için üstlerini naylonla kapattı.

Türkiye karpuz üretiminin yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Adana’da, geçen yıl yaklaşık 105 bin dekar alanda 690 bin tona yakın üretim gerçekleştirildi.

Adana’da karpuz üretiminin en fazla Karataş, Yüreğir, Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde yapıldığı karpuzun dörtte birinin açık alanda, dörtte üçünün ise örtü altı olarak alçak plastik tünellerde yetiştirildiği belirtildi.

Tescilli Adana Karpuzu, erkenci olarak da hasat edilip sofralara ulaşıyor.