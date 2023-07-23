Adana Büyükşehir Belediyesi, BM Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliği ile belediye personeline yönelik “Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı Eğitici Eğitimi”nin son oturumunu gerçekleştirdi.

Eğitici eğitimine Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Proje Sorumlusu Ezgi Avcı, BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Danışmanı Nurcihan Temur katıldı. Yüz yüze yapılan 2 günlük eğitimde BM Danışmanı Murat Göç Bilgin, eğitici eğitiminin atölye tasarımlarında "Erkeklere Nasıl Ulaşacağız? Erkekleri Dönüşüme Nasıl İkna Edeceğiz? Erkeklerle Erkekliği Konuşmanın Püf Noktaları, Kampanya İçeriği ve Yönteminin Belirlenmesi, Erkeklerle Erkekliği Konuşmanın Riskleri, Olası Dirençler, Sorunları Çözme Yolları, İzleme, Göstergeler Oluşturma ve Raporlama" konularında bilgi vererek, grup çalışmaları yaptı.

8 modülden oluşan eğitici eğitimi programının ilki 21 Aralık 2022 tarihinde online, ikincisi 18-19 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Eğitim programının ikincisinde "Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı, Erkeklik Algısı Erkeklik ve Şiddet, Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilik, Erkekler, Babalar ve Bakım Hizmetleri, Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik" konularına değinildi. Yüz yüze 27-28 Nisan tarihlerinde yapılan üçüncü oturumda ise "Cinsel Şiddet, Cinsel Taciz, Erkeklerin Cinsellik Algısı, Cinsel Tacizle Mücadelede Erkeklerin Katılımı, Çocuk Yaşta, Erken Yaşta Zorla Evlilik" ile ilgili temel kavramlar, temel tartışmalar, yol haritaları, Erkekler, Babalık ve Bakım Hizmetleri, Spor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Afetlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik konuları ele alındı.