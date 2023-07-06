Adana’da asayiş uygulamaları sırasında bir kişiden el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçilere ve polislere üstün başarı belgesi verildi.

Alınan bilgiye göre, 17 Mayıs Çarşamba günü çarşı mahalle bekçileri ve Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ’şok’ uygulama yaptığı sırada bir kişi taksiden inerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli Yusuf Kaya (23) yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu. Şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, el bombası alan çarşı ve mahalle bekçileri ve Seyhan Devriye Ekiplerinde bulunan polislere üstün başarı belgesi verdi.