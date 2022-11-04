Adana’ın Pozantı ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin çarpması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adana’ın Pozantı ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin çarpması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı Işık’larında meydana geldi. Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki 42 CZD 69 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki 31 AKJ 219 plakalı araca arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.