Adana’da hava sıcaklığı gece eksi 4 dereceye kadar düşünce tarım ürünleri zarar gördü.

Türkiye’yi etkisi altına alan Altay soğukları, Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da da etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre gündüz 10, gece eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı kentte özellikle çiftçileri vurdu. Birçok tarım ürünü aşırı soğuktan dolayı zarar gördü. Meteoroloji soğuk havanın etkisini devam ettireceğini bu nedenle çiftçilerin don tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi. Ayrıca bolkan ve percerelerinin buz tuttuğunu gören Adanalılar bu duruma şaşırdı.