Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası’nda, Osmaniye ile sınır olan Yirce Kayın Ormanları sonbahar mevsiminde renk cümbüşüyle kendine hayran bıraktı.

Adana’da her yıl Ekim ayında fotoğraf sanatçılarının, doğa tutkunlarının tur düzenlediği Yirce Kayın Ormanları kartpostallık görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Kayın ormanında yeşil, sarı, kahverengi, kırmızı renkleri dronla görüntülendi. Rüzgarla birlikte yere dökülen yapraklar da ayrı bir güzellik ortaya çıkardı. Kayın, sedir, köknar, meşe ve asırlık çınar ağaçlarına ev sahipliği yapan ormanda ziyaretçiler aileleri ile birlikte dinlenme ve eğlenme imkanı bulurken, doğa sporcuları ve fotoğraf sanatçıları da ormanın renk cümbüşünün keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerine yeşilden sarıya, kırmızıdan turuncuya ve yerleri kaplayan sarı yaprakların tonları ile masalsı bir görüntü sunuyor.

Çocukların ve ailelerin doyasıya dinlendiği ormanda Osmaniye’den gelen Yunus Özge, “Buraya ilk kez geliyorum. Hayran kaldık. Doğa çok güzel. İçinde bulunduğunuz bu yerde şehirden uzak huzur bulduk” dedi.

Doğanın keyfini çıkaran minikler ise ormanlara çöp atılmamasını istedi.

Ziyaretçilerden Saycan Say, Kozan’a 1 saat uzaklıktaki Yirce Kayın Ormanlarının görsel şölen sunduğunu kaydederek, “Burası muhteşem bir yer. Biz de ailemizle geldik. Yürüyüş yapmak doğada gezmek için geldik. 1 ay bu manzara oluyor. Herkesi bu manzarayı görmeye bekleriz” dedi.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Yelda İlbeyli de doğaya hayran kaldıklarını kaydederek, “Burası çok güzel ve eko turizmde değerlendirilmesi gereken eşsiz bir coğrafyamızdan güzel bir örnek” diye konuştu.

Çocuklar doğanın keyfini yere dökülen yapraklarla doyasıya yaşarken, motosiklet tutkunları da ormanda düzenledikleri turlarla doğanın keyfini çıkardı. Aileler ve doğa fotoğrafçıları orman içine kurdukları kamp alanları ile doğada oluşan renk cümbüşünün her anını kayıt altına aldı.